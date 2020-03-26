26.03.2020, 12:09
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Премьер-министр и другие члены правительства представляют обзор о распространении коронавируса
К сегодняшнему утру в Эстонии коронавирус диагностирован у 538 человек, тестов проведено в общей сложности 7090.
К сегодняшнему утру в Эстонии коронавирус диагностирован у 538 человек, тестов проведено в общей сложности 7090.
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