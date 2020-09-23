ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Предписания врачей vs Пандемия. Смотрите пресс-конференцию Таллиннской горуправы
Сегодня, 23 сентября, горуправа Таллинна проводит пресс-конференцию на русском языке.
Сегодня, 23 сентября, горуправа Таллинна проводит пресс-конференцию на русском языке.
Главные темы - вторая волна коронавируса и переезд в Эстонию офиса Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Заведующая Департамента здоровья Ирина Донченко:
Инфекция имеет тенденцию к распространению. Наша задача, пока не будет вакцины и эффективного лекарства, мы должны принять все возможные меры по тому, чтобы не допустить ту ситуацию, которая была весной, когда мы были вынуждены были ограничивать передвижения людей.
Две территории Эстонии - Ида-Вирумаа и Харьюмаа - являются теми территориями, где процент заболевших больше, чем в среднем по стране. В Таллинне под контролем 6 активных очагов: день рождения, школа, дошкольное учреждение, дома, на работе и в медицинском учреждении. Под контролем находится более 1900 человек. Очень просим всех тех, к кому департамент обращался с предписанием находиться дома, соблюдать это предписание.
Профилактика всегда легче и дешевле, чем ликвидация последствий. Меры, предпринятые руководством города, были адекватными и своевременными.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Охлобыстин признал свою причастность к преступлению Ефремова
Какой контент вырезали из игр после жалоб на расизм