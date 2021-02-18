ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство ввело новые масштабные ограничения: для школ, ресторанов, кружков, спортивных секций

Пресс-конференция задержалась. Каллас объяснила это тем, что необходимо было принять все решения.
Премьер-министр отметила, что ситуация с распространением вируса серьезная. Задача сейчас — сохранить жизнеспособность и избежать перегрузки системы здравоохранения, чтобы можно было продолжить плановое лечение.
”Мы были вынуждены установить ограничения”, — сказала Каллас.
После каникул в школы в течение недели будут продолжать дистанционное обучение, за исключением младших классов и учеников с особыми потребностями. Ограничена и деятельность по интересам и спорту.
На мероприятиях должно участвовать не более 200 человек. Вводится также требование 50% наполняемости.
Спа и водные центры закрываются на 2 недели.
Кино, театры остаются открыты, но там необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Места общепита останутся открытыми, как и сейчас, но добавляется требование 50% заполняемости. Кроме того, нельзя находится в группах более 6 человек и необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.
Также Каллас сообщила, что будет усилен надзор за исполнением требований.
Новость дополняется.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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