ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство ввело новые масштабные ограничения: для школ, ресторанов, кружков, спортивных секций

Пресс-конференция задержалась. Каллас объяснила это тем, что необходимо было принять все решения.

Премьер-министр отметила, что ситуация с распространением вируса серьезная. Задача сейчас — сохранить жизнеспособность и избежать перегрузки системы здравоохранения, чтобы можно было продолжить плановое лечение.

”Мы были вынуждены установить ограничения”, — сказала Каллас.

После каникул в школы в течение недели будут продолжать дистанционное обучение, за исключением младших классов и учеников с особыми потребностями. Ограничена и деятельность по интересам и спорту.

На мероприятиях должно участвовать не более 200 человек. Вводится также требование 50% наполняемости.

Спа и водные центры закрываются на 2 недели.

Кино, театры остаются открыты, но там необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Места общепита останутся открытыми, как и сейчас, но добавляется требование 50% заполняемости. Кроме того, нельзя находится в группах более 6 человек и необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.

Также Каллас сообщила, что будет усилен надзор за исполнением требований.

Новость дополняется.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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