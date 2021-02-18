ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство ввело новые масштабные ограничения: для школ, ресторанов, кружков, спортивных секций

Пресс-конференция задержалась. Каллас объяснила это тем, что необходимо было принять все решения.

Премьер-министр отметила, что ситуация с распространением вируса серьезная. Задача сейчас — сохранить жизнеспособность системы здравоохранения и избежать ее перегрузки, чтобы можно было продолжить плановое лечение.

”Мы были вынуждены установить ограничения”, — сообщила Каллас.

После каникул школы в течение недели будут продолжать дистанционное обучение, за исключением младших классов (с 1 по 4 класс) и учеников с особыми потребностями. Ограничена и деятельность по интересам и спорту как для детей, так и взрослых. ”В последующие две недели отменяются все групповые тренировки. Сами по себе тренировки — не проблема, проблема — передвижение в группах”, — отметила премьер-министр. Если деятельность по интересам происходит в школе с участием детей, которые и так находятся в школе рядом с друг другом, то это разрешено.

В проходящих в помещениях мероприятиях должно участвовать не более 200 человек. Вводится также требование 50% заполняемости.

Спа и водные центры закрываются на две недели.

Кинотеатры и театры остаются открытыми, но там необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

Места общественного питания останутся открытыми по тому же графику, что и сейчас, но добавляется требование 50% заполняемости. Кроме того, в местах общепита нельзя находится в группах более 6 человек и необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.

Также Каллас сообщила, что будет усилен надзор за исполнением требований.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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