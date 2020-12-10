ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство утвердило новые ограничения. С понедельника закрываются все школы, но не исключено дистанционное обучение

Сегодня в пресс-конференции принимают участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Солман, министр образования и науки Яак Ааб и министр социальных дел Танель Кийк.

Поскольку Ратас находится в самоизоляции, он участвует удаленно.

В начале пресс-конференции премьер Юри Ратас поблагодарил всех людей, которые следуют правилам. Он подчеркнул, что мы должны ограничить контакты, иначе заболеваемость будет расти.

Премьер сообщил, что на сегодняшнем заседании были утверждены новые меры.

С 14 декабря все школы Эстонии будут закрыты. В исключительных случаях, если школа этого желает, она может продолжить дистанционное обучение. Контактное обучение разрешается для учеников с особыми потребности, также разрешаются индивидуальные занятия, проведение тестов и олимпиад.

Детские сады остаются открытыми.

Министр образования Яак Ааб в свою очередь сообщил, что правительство пришло к консенсусу: для обычного контактного обучения школы будут закрыты. Это означает, что сами школы должны решить, каким образом организовать деятельность на следующей неделе. Юридически каникулы по-прежнему начинаются 23 декабря и заканчиваются 10 января. Рекомендация таковая: гимназическая ступень и последний класс основной школы мог бы продолжить традиционное дистанционное обучение. Остальные классы могут продолжить обучение в каком-либо ином виде и неполном объеме. Конечно, по словам министра, полноценное обучение организовать трудно, но возможности для наполнения освободившегося времени имеются. Держатели школ должны решить, какие это будут формы наполнения. Ааб пообещал в ближайшее время направить учебным учреждениям соответствующие инструкции.

Церкви остаются открытыми. Ратас сказал, что данное предложение сделал правительству он сам, поскольку в это тяжелое время люди должны иметь место для поддержания душевного спокойствия.

Министр социальных дел Танель Кийк подчеркнул, что в отличие от весенней эпидемии сейчас в Эстонии пытаются максимально сохранить плановое лечение, но медицинских работников мало. Тем не менее, министр заверил, что пока система здравоохранения справляется, произведена реорганизация многих процессов, и на Рождество коллапса не предвидится.