27.08.2020, 11:59

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство рассказывает о санкциях и других важных вещах

 (6)
EST

Сегодня на пресс-конференции правительства в Доме Стенбока выступят премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр юстиции Райво Аэг, министр социальных дел Танель Кийк и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Одним из главных вопросов конференции станет установление санкций в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси.

Читайте также: