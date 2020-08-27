27.08.2020, 11:59
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство рассказывает о санкциях и других важных вещах(6)
Сегодня на пресс-конференции правительства в Доме Стенбока выступят премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр юстиции Райво Аэг, министр социальных дел Танель Кийк и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
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