ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство рассказывает о положении дел в стране. Как будет развиваться конфликт двух министров?(1)
В эти минуты в Доме Стенбока проходит правительственная пресс-конференция с участием премьер-министра Юри Ратаса, министра финансов Мартина Хельме, министра юстиции Райво Аэга и министра социальных дел Танеля Кийка.
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