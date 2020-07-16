ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство рассказывает о положении дел в стране. Как будет развиваться конфликт двух министров?

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Как мы писали ранее, на прошлой неделе по распоряжению министра финансов Мартина Хельме были приостановлены совершаемые за счет поступлений налога на азартные игры выплаты проектам, выступающим за равное обращение. Министр социальных дел Танель Кийк уже тогда назвал это незаконным, а сегодня поставил Хельме-младшему ультиматум: деньги должны быть выплачены к трем часам завтрашнего дня. Что будет в противном случае, Кийк не уточнил.