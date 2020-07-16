ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство рассказывает о положении дел в стране. Как будет развиваться конфликт двух министров?(2)
В эти минуты в Доме Стенбока проходит правительственная пресс-конференция с участием премьер-министра Юри Ратаса, министра финансов Мартина Хельме, министра юстиции Райво Аэга и министра социальных дел Танеля Кийка.
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