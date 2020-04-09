ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство рассказывает, как обстоят дела с коронавирусом в стране на данный момент

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Как сообщил ранее Департамент здоровья, за последние сутки в Эстонии было сделано 1 609 тестов на COVID-19, из которых лишь 23 дали положительный результат. Новых смертей от коронавируса зафиксировано не было.

Больше всего новых инфицированных выявлено на Сааремаа (10) и в Харьюмаа (5). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа прибавилось по 3 новых случая, а в Пылвамаа и Вильяндимаа — по одному.

По состоянию на утро 9 апреля в больницах находится 134 человека, из которых 9 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 83 человека. Всего в Эстонии скончались в результате коронавируса 24 человека.

В Эстонии всего было сделано 26 416 тестов на коронавирус, из которых 1 207 или 5% оказались положительными. Больше всего инфицированных наблюдается в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют люди возрастом 45-49 и 50-54 — в обоих случаях по 10%.

Департамент здоровья решил расширить круг лиц, которые смогут сдать анализ на COVID-19. С 8 апреля семейные врачи смогут давать направления на тестирование. Пройти тест на коронавирус смогут не только люди, находящиеся в группе риска, а также и те, у кого проявляются отдельные симптомы, например, температура, кашель, боль в горле или отдышка

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!