14.01.2021, 12:07
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство продлило действующие ограничения. Школы возвращаются к контактному обучению 25 января
В 12 часов в общем здании министерств состоится пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Ренйсалу и министр социальных дел Танель Кийк.
Юри Ратас сообщил, что действующие ограничения будут продлены до 31 января включительно.
Школы вернутся к контактному обучению в полном объеме с 25 января.
С 26 января заканчивается срок действия решения о запрете на ночную продажу алкоголя.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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