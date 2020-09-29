29.09.2020, 14:17

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство представляет госбюджет на следующий год

 (1)
EST

Сегодня в 14 часов в Доме Стенбока дают пресс-конференцию премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

Члены правительства представляют законопроект государственного бюджета на следующий год и государственную бюджетную стратегию на 2021-2024 годы.

Читайте также: