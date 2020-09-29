ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство представляет госбюджет на следующий год

Сегодня в 14 часов в Доме Стенбока дают пресс-конференцию премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.
Члены правительства представляют законопроект государственного бюджета на следующий год и государственную бюджетную стратегию на 2021-2024 годы.
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