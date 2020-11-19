ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство озвучило важные решения: больничный оплачивается со второго дня, сфера здравоохранения получит 8 млн евро

Ратас сказал, что сегодня было принято много важных решений, в том числе Больничной кассе было выделено дополнительные 8 млн евро в связи с возникшей из-за коронавируса ситуацией, в том числе на оплату переработок медперсоналу.

Премьер-министр отметил, что такого числа заболевших за сутки ранее не было, но и тестов было проведено много. Больницы приступили к повышению готовности.

Еще одно принципиальное решение: для того, чтобы люди не ходили с симптомами на работу, больничные будут компенсироваться со 2 по 5 день работодателем, с 6 дня и далее — Больничной кассой. Новый порядок вступит в силу с 1 января и продлится до апреля при условии, что решение будет одобрено Рийгикогу. Это означает дополнительные расходы в размере 5 млн евро.

Юри Ратас призвал всех, кто еще не загрузил приложение Hoia, сделать это. Сейчас, по его словам, это особенно важно.