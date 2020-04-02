ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство отчитывается о ситуации с коронавирусом

Сегодня в 11 часов началась ставшая уже традиционной пресс-конференция, на котором правительство рассказывает о ситуации с коронавирусом в Эстонии.
Основная тема сегодняшнего разговора — дополнительный бюджет.
"Сегодняшнее соглашение — большой шаг для урегулирования последствий кризиса. Цель — преодолеть кризис как можно быстрее и безболезненнее", — сказал премьер Юри Ратас.
По его словам, объем поручительства через KredEx увеличился с одного миллиарда евро до 1.5 миллиарда евро. Также 200 миллионов евро будет выделено в качестве поддержки сельского хозяйства. 250 млн евро будет направлено в Кассу по безработице, чтобы помочь предприятиям и сокращенным сотрудникам. 200 млн евро предусмотрены на поддержку медицины.
Вдобавок будет снижен топливный акциз — преимущественно на дизель. Будет приостановлены выплаты во вторую пенсионную ступень.
"Спад экономики составит 10%, с плюс 2% мы упадем до минус 8%. Дефицит бюджета в номинальном значении — минус 2.6 млрд евро, номинальный дефицит бюджета — 10.1% от ВВП. Это очень много. Структурный дефицит — 5.5% от ВВП. Доходы от госбюджета снизятся на 1.6 млрд евро по сравнению с принятым осенью бюджетом, — продолжил министр финансов Мартин Хельме.
— Мы снижаем дизельный акциз на 25%. Цена уменьшится на 14,5 цента за литр. Газовый акциз станет меньше на 7.1%. Цена на электричество должна снизиться на 3.1%. Также вводим отсрочку налоговых долгов. С марта по май не будут начисляться проценты по налоговым долгам. Дополнительный бюджет направлен на то, чтобы спад в экономике не был таким большим".
Хельме сказал, что, возможно, государство станет одним из собственников Tallink, чтобы помочь компании. Затем продаст им же свою долю. Государство поможет церквям и духовным организациям.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого
Ученые о том, какая группа крови менее устойчивая к коронавирусу
Найдено слабое место у коронавируса
Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса