21.05.2020, 12:02

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство хочет построить восточную границу как можно быстрее. Ратас, Хельме и Аэг рассказывают о ситуации в стране

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Valisuse pressikonverents
Valisuse pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

Сегодня на традиционной пресс-конференции правительства будет дан обзор о текущей ситуации в Эстонии.

В конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме и министр юстиции Райво Аэг.

В начале пресс-конференции Ратас еще раз подчеркнул, что коронавирус никуда не делся.

Премьер-министр сообщил, что информированность проживающих в Эстонии эстонцев и русских в вопросах коронавируса примерно одинакова и составляет более 90%. 87% жителей Эстонии довольны тем, как разрешилась в Эстонии ситуация по сравнению с другими странам.

По-прежнему большая проблема — экономический кризис, для разрешения которого необходимо принять дополнительные меры. Например, поддержать строительный сектор, ситуация в котором, по словам Ратаса, усугубится к концу года.

Министр Март Хельме в свою очередь сообщил, что министерство окружающей среды и правительство разрешило приступить к строительству восточной границы без проведения исследование влияния на окружающую среду. Хельме отметил, что была проведена предварительная оценка и она показала отсутствие какого-либо негативного влияния на окружающую среду. ”Надо продолжить строительство в усиленном темпе”, — подчеркнул министр и добавил, что осуществление контроля на границах забирает очень много ресурсов

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
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