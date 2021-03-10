ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство докладывает о текущей ситуации в связи с коронакризисом

В больничном лечении нуждаются 639 пациентов. Правительство представляет депутатам обзор нынешней ситуации.

На инфочасе Рийгикогу на вопросы депутатов отвечают премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр государственного управления Яак Ааб. Каллас и Пентус-Розиманнус участвуют в заседании по видеосвязи.

"У нас три цели. Система здравоохранения должна выдержать нагрузку. Цепочки заражения нужно разорвать. Темп вакцинации необходимо ускорить", — рассказала Кая Каллас о планах правительства.

С 12 марта будут открыты дополнительные койко-места в больницах. Сейчас идет работа, чтобы направить туда дополнительные средства и сотрудников. На столе также находится вопрос использования Сил обороны — как их техники, так и медицинского персонала.

"Главная проблема заключается в том, что британский штамм коронавируса очень быстро распространяется в обществе. Мы пытаемся заставить людей вести себя так, чтобы они сократили контакты друг с другом", — добавила Каллас.

"Кризис динамичен. Мы не делаем ограничения просто ради ограничений, а для предотвращения распространения инфекции. Все решения были достаточно обоснованными, просто ситуация меняется. Точная степень распространения британского штамма не важно. Важно то, что он распространяется в полтора раза быстрее старого типа вируса", — сказала премьер-министр.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!