17.10.2019, 12:07

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство дает пресс-конференцию


rus.delfi.ee
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На сегодняшней пресс-конференции правительства выступают министр внутренних дел Март Хельме, замещающий премьер-министра в его отсутствие, министра социальных дел Танель Кийк и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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