17.10.2019, 12:07
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Правительство дает пресс-конференцию
На сегодняшней пресс-конференции правительства выступают министр внутренних дел Март Хельме, замещающий премьер-министра в его отсутствие, министра социальных дел Танель Кийк и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
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