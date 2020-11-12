12.11.2020, 12:08
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство дает обзор кризисной недели
Март Хельме покинул пост министра внутренних дел, диагнозы Covid-19 исчисляются сотнями, и правительство наконец договаривается, что хотят спросить у народа на референдуме. Обо все этом идет речь на сегодняшней пресс-конференции правительства.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк.
Ратас подчеркнул, что ситуация с коронавирусом критическая, упомянув о рекордных 374 инфицированных за сутки.
"В магазинах устанавливаем правило 2+2, с другими людьми нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, передвигаться вдвоем и не больше. В местах общественного питания и развлекательных заведениях действует правила дистанции в 2 метра, в одной компании не более 10 человек. Ограничение на время открытия с полуночи до шести утра. Продажа еды на вынос разрешена. Все эти постановления начнут действовать с понедельника", - сказал премьер-министр.
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