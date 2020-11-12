ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство дает обзор кризисной недели

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк.

Ратас подчеркнул, что ситуация с коронавирусом критическая, упомянув о рекордных 374 инфицированных за сутки.

"В магазинах устанавливаем правило 2+2, с другими людьми нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, передвигаться вдвоем и не больше. В местах общественного питания и развлекательных заведениях действует правила дистанции в 2 метра, в одной компании не более 10 человек. Ограничение на время открытия с полуночи до шести утра. Продажа еды на вынос разрешена. Все эти постановления начнут действовать с понедельника", - сказал премьер-министр.