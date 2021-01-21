ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Последняя пресс-конференция уходящего правительства

Юри Ратас начал с того, что от имени правительства пожелал успехов новому президенту США Джо Байдену и его команде. Он отметил, что для Эстонии очень важно, чтобы отношения между ЕС и Америкой стали еще крепче.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.