21.01.2021, 12:12
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Последняя пресс-конференция уходящего правительства
Правительство дает последнюю пресс-конференцию в нынешнем составе. Смотрите прямую трансляцию!
Правительство дает последнюю пресс-конференцию в нынешнем составе. Смотрите прямую трансляцию!
Юри Ратас начал с того, что от имени правительства пожелал успехов новому президенту США Джо Байдену и его команде. Он отметил, что для Эстонии очень важно, чтобы отношения между ЕС и Америкой стали еще крепче.
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.
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