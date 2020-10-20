ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Пенсионной реформе быть! Госсуд не удовлетворил ходатайство президента

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Председатель Государственного суда Виллу Кыве сказал, что следовательно, президент обязан провозгласить закон о пенсионной реформе.
По словам Кыве, решение далось непросто и между судьями было много споров. Принятое решение является результатом дискуссий и компромиссов.
Кыве выразил президенту признательность за то, что она довела споры до суда, поскольку при проведении реформы, которая касается множества людей, необходимо проверить, что все ли верно с точки зрения Конституции.
”Все законы подвергаются проверке на соответствие Конституции, поэтому утверждение, будто это чисто политическое решение, не обосновано”, — отметил Кыве.
Одобренная Рийгикогу 29 января 2020 года пенсионная реформа предусматривает возможность выхода из второй пенсионной ступени, после чего накопленными в ней средствами можно будет распоряжаться по своему усмотрению, сообщает RusERR.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не стала провозглашать принятый парламентом закон, сославшись на определенные противоречия Конституции, и вернула его на повторное рассмотрение в парламент, который снова принял закон в неизменном виде. Тогда Кальюлайд передала закон для окончательного решения в Государственный суд.
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