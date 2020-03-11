ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Отправит ли Рийгикогу Закон о пенсионной реформе повторно президенту?(3)
В среду Рийгикогу обсуждает вопрос о том, направить ли президенту на утверждение Закон о пенсионной реформе в неизменном виде или нет.
В среду Рийгикогу обсуждает вопрос о том, направить ли президенту на утверждение Закон о пенсионной реформе в неизменном виде или нет.
20 февраля Конституционная комиссия парламента приняла решение направить Закон о пенсионной реформе на повторное чтение в Рийгикогу в неизмененном виде.
В начале марта председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк, сообщил, что в окончательный текст закона внесены языковые и технические поправки, которые огласят в парламенте 11 марта.
Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, подобные исправления не считаются законодательными изменениями и не идут на голосование на пленарное заседание.
Напомним, что 29 января парламент принял закон о реформе системы обязательных пенсионных накоплений, который сделал бы присоединение ко II пенсионной ступени и выход из нее добровольным.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не утвердила закон, сочтя его противоречащим Конституции.
Конституционная комиссия парламента 20 февраля приняла решение направить Закон о пенсионной реформе на повторное чтение в Рийгикогу практически без изменений.
После президентского вето Рийгикогу может либо внести поправки в принятый закон, либо принять его снова без поправок. Затем президент должен в течение двух недель либо провозгласить закон, либо направить его в Государственный суд для принятия окончательного решения.
Если Госсуд решит, что закон Конституции не противоречит, президент должна будет провозгласить его немедленно. Если же Госсуд примет сторону президента, то парламент должен будет начать весь процесс заново.
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