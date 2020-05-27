ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ с Вадимом Белобровцевым: спрашивайте про выпускные, детсады, спорт и молодежные центры

Темы разговора:
- Выпускные в 2020 году — необычный опыт или загубленный праздник?
- Как выживают муниципальные кружки по интересам?
- Школьное питание во время кризиса
- Спорт, работа с молодежью, чрезвычайная ситуация
Новый формат
Каждую 1-2 недели мы будем приглашать гостя в нашу студию, снимать онлайн-видеотрансляцию и задавать ему ВАШИ вопросы. Журналист не знает о чем говорить? Ведущий Виталий Бесчастный тоже будет спрашивать и вести диалог, но, как показывает практика, порой читатели знают больше журналистов, а представителям власти важно понимать, что о проблеме думают их избиратели — это может помочь решить проблему быстрее.
Есть несколько вариантов участия в эфире:
1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10) ;
2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);
3) написать комментарий под статьей (3/10).
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