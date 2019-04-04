ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: "Волк и заяц, дружно сидящие вместе". Как проходит первое заседание XIV созыва Рийгикогу и кто станет спикером

Новый созыв Рийгикогу

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-posle-prisyagi-novoispechennyj-deputat-ot-ekre-ruuben-kaalep-pokazal-dvusmyslennyj-zhest?id=85815455

Председателем Центристской фракции стала Кадри Симсон.

Один человек, следивший за Раймондом Кальюлайдом, сказал, что во время исполнения гимна тот не пел вместе со всеми.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-kersti-kalyulajd-pered-novym-sozyvam-rijgikogu-net-revolyuciyam-davajte-budem-konservativny?id=85814583

Она отметила, что в политическом процессе и борьбе за места в Рийгикогу могут участвовать носители любых мировоззрений, каждый член Рийгикогу в своем мандате свободен и может исходить из Конституции и ценностей, которых сам придерживается. При этом «в случае противоречия между двумя последними действует, конечно же, Конституция».

С речью выступила президент Керсти Кальюлайд. Она призвала сказать «нет» революциям и развалу общества. «Настоящий консерватор это тот, кто умеет достаточно хорошо оценить происходящие и ожидающиеся перемены в обществе и уравновесить их такими образом, чтобы у нас никогда не возникала бы необходимость в революции», - сказала она.

Началась прямая трансляция с заседания. Смотрите вместе с нами!

Некоторые читатели интересовались, почему Каалеп и Кальюлайд сидят вместе. Причина проста — на первом заседании люди рассаживаются в таком порядке, в каком идут в алфавите их имена. Далее места будут распределяться по фракциям.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/frakciyu-social-demokratov-vozglavili-evgenij-osinovskij-i-rijna-sikkut?id=85813579

Пеэтер Эрнитс назвал Кальюлайда и Каалепа зайцем и волком, которые дружно сидят вместе.https://www.facebook.com/peeter.ernits.9/posts/10157124763239921#w=500

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-shlyapa-dlya-koalicii-iniciatory-dvizheniya-za-svobodu-protiv-lzhi-sobralis-u-rijgikogu?id=85813229

Протест против коалиции EKREIKE.

Председателем фракции Партии реформ стала Кая Каллас, вице-председателями Арто Аас и Кейт Пентус-Розиманнус.

Кандидат на пост спикера Рийгикогу от Isamaa – Хелир-Валдор Сеэдер.

Председателем фракции EKRE был избраны Мартин Хельме, а вице-председателями Рене Кокк и Сийм Похлак.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kandidatom-na-post-predsedatelya-tallinnskogo-gorsobraniya-stal-tijt-terik?id=85812215

Перед залом заседаний теперь расположен инфостенд, при помощи которого можно посмотреть распределение мест. «До чего техника дошла!»

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243609

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/social-demokraty-vydvinut-na-post-spikera-rijgikogu-svena-miksera?id=85811921

Чуть подальше намечается другая акция — депутатам от Isamaa и Центристской партии будут раздавать шляпы. Правда, кому именно будут раздаваться головные уборы, неясно, поскольку большая часть центристов и отечественников уже на месте.

Пока на Тоомпеа довольно спокойно, за исключением нескольких протестующих, которые требуют от правительства более серьезного вмешательства в проблему изменений климата.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-delfi-pravlenie-centristskoj-partii-utverdilo-kandidaturu-kylvarta-na-post-mera-tallinna?id=85811499

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/marina-kalyurand-toom-kylvart-svet-belobrovcev-i-arhipov-predateli?id=85811291