25.03.2020, 12:08
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | О тестировании, мерах правительства, распространении коронавируса и свежем рапорте: ведомства отчитываются о ситуации в Эстонии
В 12 часов в помещении для пресс-конференций общего здания министерств начался ежедневный брифинг ведомств.
По плану участвуют медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и главврач отделения экстренной медицины PERH Аркадий Попов, министр социальных дел Танель Кийк и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. Темы — обзор текущей ситуации и тестирования, принятые вчера в правительстве меры, а также рапорт ученого совета, прогнозы дальнейшего распространения коронавируса и дополнительное финансирование здравоохранения в чрезвычайном положении.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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