06.08.2020, 12:09

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На пресс-конференции правительства выступают Ратас, Аллер и Лукас


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На сегодняшней пресс-конференции правительства, которая началась в 12 часов, присутствуют премьер-министр Юри Ратас, министр сельской жизни Арво Аллер и министр культуры Тынис Лукас.

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