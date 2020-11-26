26.11.2020, 12:11
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На пресс-конференции правительства говорят о референдуме на тему брака
В сегодняшней пресс-конференции правительства участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Райн Эплер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.
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