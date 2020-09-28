28.09.2020, 10:00
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На корпусе затонувшего парома Estonia обнаружили повреждения. Ратас и Рейнсалу рассказывают, что будет дальше(10)
В Доме Стенбока в 10 часов началась пресс-конференция где выступают премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, тема — крушение парома "Эстония".
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