ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На корпусе затонувшего парома Estonia обнаружили повреждения. Ратас и Рейнсалу рассказывают, что будет дальше

Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что в новом документальном сериале о крушении парома Estonia показаны кадры, на которых видно существенное повреждение корпуса в правой части. Об этих повреждениях ранее не говорилось, и они существенные.

Ратас отметил, что необходимо дать ответы на вопросы, которые возникли в связи с этим. По его словам, необходимо провести новое расследование.