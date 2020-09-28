28.09.2020, 10:00

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На корпусе затонувшего парома Estonia обнаружили повреждения. Ратас и Рейнсалу рассказывают, что будет дальше

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В Доме Стенбока в 10 часов началась пресс-конференция где выступают премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, тема — крушение парома "Эстония".

Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что в новом документальном сериале о крушении парома Estonia показаны кадры, на которых видно существенное повреждение корпуса в правой части. Об этих повреждениях ранее не говорилось, и они существенные.

Ратас отметил, что необходимо дать ответы на вопросы, которые возникли в связи с этим. По его словам, необходимо провести новое расследование.

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