08.06.2020, 17:16
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | МВД знакомит с изменениями, которые будут внесены в условия для получения оружия(11)
В Министерстве внутренних дел проводит пресс-конференцию, на которой ведомство знакомит с изменениями, которые будут внесены в условия для получения оружия.
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