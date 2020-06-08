08.06.2020, 17:16

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | МВД знакомит с изменениями, которые будут внесены в условия для получения оружия

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В Министерстве внутренних дел проводит пресс-конференцию, на которой ведомство знакомит с изменениями, которые будут внесены в условия для получения оружия.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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