ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Многие не знают, где заразились. Какова ситуация с распространением коронавируса в Эстонии?

Юллар Ланно сказал, что в целом можно сказать, что заболеваемость в Эстонии находится по-прежнему на высоком уровне. Он подчеркнул, что по-прежнему важен вклад каждого человека, только следуя правилам мы сможем снизить заболеваемость. Дети до 19 лет заболевают преимущественно в школе, люди трудоспособного возраста — внутри семьи и на работе, велика доля людей, которые не знают, где заразились.

Средний возраст поступающих в больницу с COVID-19 — 70, 4 года. Ланно отметил, что чаще всего пожилые люди поступают на стационарное лечение из домов по уходу. Чрезмерно высокой смертности, по его словам, в стране не наблюдается.

Танель Кийк в свою очередь отметил, что ситуация действительно такая, как ее описал Ланно. То есть она не улучшилась и не ухудшилась. Однако, по словам министра, эта не та стабилизация, которую мы хотим видеть, поэтому крайне важно продолжать следовать установленным правилам. Кийк отметил, что сейчас самая красивая зима за многие годы и этой ситуацией нужно воспользоваться: больше времени проводить на свежем воздухе, и даже деловые переговоры можно проводить в формате прогулки. Вакцинация по-прежнему является приоритетом. ”Работа над планом вакцинации продолжается. Необходимость в ограничениях не исчезнет за неделю или месяц. Вакцинацией мы ставим перед собой цель поддержать самую уязвимую часть общества”, — сказал Кийк. По его словам, несмотря на нестабильную ситуацию с поставками, правительство надеется, что к маю возможность вакцинироваться получат и все желающие, как это и было предусмотрено изначально.

Также Эстония решила заключить два дополнительных договора: с Novavax и Valneva. От Novavax в Эстонию поступит 300 000 доз, от Valneva - 80 000. Также было решено закупить 100 000 доз вакцины Pfizer.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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