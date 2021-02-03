03.02.2021, 12:54
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Многие не знают, где заразились. Какова ситуация с распространением коронавируса в Эстонии?
Министр здоровья и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей доктор Кармен Йоллер сегодня в 13:00 в общем здании министерств дают пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с распространением коронавируса в Эстонии.
Юллар Ланно сказал, что в целом можно сказать, что заболеваемость в Эстонии находится по-прежнему на высоком уровне. Он подчеркнул, что по-прежнему важен вклад каждого человека, только следуя правилам мы сможем снизить заболеваемость. Дети до 19 лет заболевают преимущественно в школе, люди трудоспособного возраста — внутри семьи и на работе, велика доля людей, которые не знают, где заразились.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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