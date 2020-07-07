07.07.2020, 10:02
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Минсоцдел и Департамент здоровья рассказывают о подготовке ко второй волне коронавируса
Министр социальных дел Танель Кийк и исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сегодня в 10 часов в департаменте дадут совместную пресс-конференцию, где расскажут о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии и подготовке к возможной второй волне.
В Эстонии, по сообщению Департамента здоровья, в течение последних двух недель диагностировано 15 случаев заболевания COVID-19. В то же время заболеваемость быстро растет в остальном мире и в том числе в странах, которые уже победили заболевание.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости