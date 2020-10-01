ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Министры рассказывают о ситуации в Эстонии

Сегодня в 12 часов в суперминистерстве началась пресс-конференция правительства, в которой принимают участие министр финансов Мартин Хельме, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
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Министр Рейнсалу сообщил, что с сегодняшнего дня Германия считает Ида-Вирумаа регионом высокого риска. ”В связи с этим определенные ограничения накладываются на тех людей, кто в течение последних 14 дней был в Ида-Вирумаа и едет в Германию. Эти люди должны соблюдать двухнедельный карантин. К тем, кто использует Германию для транзита, требование карантина не применяется”, — пояснил министр.
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