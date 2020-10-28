28.10.2020, 12:04
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры отвечают на вопросы о коронавирусе и не только
За минувшие сутки в Эстонии было выявлено рекордное число больных коронавирусом — 125 человек. На инфочасе Рийгикогу министр социальных дел Танель Кийк отвечает на вопросы, касающиеся текущей ситуации. Также принимают участие министр финансов Мартин Хельме и министр внешней торговли и ИТ Рауль Сиэм.
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Последняя статистика по коронавирусу в Эстонии ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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