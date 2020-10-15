15.10.2020, 11:59
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры отвечают на актуальные вопросы
Правительство Эстонии дает пресс-конференцию, на которой будут затронуты самые различные актуальные вопросы.
Правительство Эстонии дает пресс-конференцию, на которой будут затронуты самые различные актуальные вопросы.
Участвуют министр финансов Март Хельме, министр экономики Таави Аас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.
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