15.10.2020, 11:59

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры отвечают на актуальные вопросы


EST

Правительство Эстонии дает пресс-конференцию, на которой будут затронуты самые различные актуальные вопросы.

Участвуют министр финансов Март Хельме, министр экономики Таави Аас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.

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