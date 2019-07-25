25.07.2019, 12:07

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Министры отчитываются о деятельности правительства

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rus.delfi.ee
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Сегодня на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Рене Кокк и министр народонаселения Рийна Солман дадут обзор деятельности правительства.

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