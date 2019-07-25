ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Министры отчитываются о деятельности правительства

Сегодня на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Рене Кокк и министр народонаселения Рийна Солман дадут обзор деятельности правительства.
Сегодня на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Рене Кокк и министр народонаселения Рийна Солман дадут обзор деятельности правительства.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кот сорвал опасную атаку в матче в Америке. Видео
На Омск обрушился водяной апокалипсис
Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса
Психологи утешили тех, кто работает летом