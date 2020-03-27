ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры, Департаменты здоровья и статистики представляют обзор о распространении коронавируса

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В 12 часов в помещении для пресс-конференций общего здания министерств начался ежедневный брифинг ведомств. В период 26-27 марта в Эстонии провели в общей сложности 1010 тестов, из которых 4%, или 37 анализов, оказались положительными.