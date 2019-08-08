08.08.2019, 11:51

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры дают обзор первых ста дней правительства


rus.delfi.ee
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Сегодня второму правительству Юри Ратаса исполняется 100 дней. Какие поставленные себе цели коалиция смогла выполнить за это время и что будет дальше, на пресс-конференции в полдень расскажут премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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