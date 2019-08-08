ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры дают обзор первых ста дней правительства

Сегодня второму правительству Юри Ратаса исполняется 100 дней. Какие поставленные себе цели коалиция смогла выполнить за это время и что будет дальше, на пресс-конференции в полдень расскажут премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Как сообщает коммуникационное бюро правительства, прошло сто дней с тех пор, как правительство Центриской партии, Консервативной народной партии Эстонии и Isamaa приступило к работе.
”Время, которое дается правительству на то, чтобы вжиться в новую роль и сработаться, было полно испытаний. Большая часть из них вылилась в разумные обсуждения и двигающие нас вперед решения. К сожалению, довольно громкими оказались и некоторые заявления, причинившие ущерб и нам, и Эстонии. Вместе с тем все эти проблемы показали, что настало время социальной политики. Целью каждого решения правительства должно быть равновесие в обществе”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Сегодня правительство подводит итоги сделанного, чтобы продолжить начатое. ”У нашего правительства есть видение и готовность к сотрудничеству, чтобы улучшить настоящее, будущее и репутацию Эстонии”, — заявил Ратас.
В течение первых ста дней было принято много прогрессивных решений и начаты плодотворные дискуссии. ”Например, мы решили запустить общегосударственную цифровую регистратуру, электрифицировать железную дорогу и увеличить количество электричек, серьезнее заняться предотвращением насилия со стороны близких и сделали еще многое другое. Мы также взялись за целый ряд вопросов, решение которых требует масштабных нововведений и предполагает крупные инвестиции. В их числе пенсии, оптимизация расходов государства и, например, климат”, — сказал премьер-министр.
Окончательный обзор сделанного за 100 дней будет готов к пятнице и доступен на домашней странице правительства на эстонском языке в рубрике „Eesmärgid ja tegevused”. В ближайшее время появится и русский перевод обзора, который можно будет найти в разделе ”Задачи правительства”.
У правительства пять приоритетов:
Эстония, в которой хорошо создавать семью, где люди чувствуют себя безопасно и уверенно. В течение первых ста дней, помимо прочего, была одобрена новая программа по превенции насилия со стороны близких. Она исходит из пяти целей: пострадавшие защищены и о них заботятся, применивший насилие должен ответить за свой поступок, специалисты, работающие с такими случаями, обладают нужными знаниями, рабочие инструменты помогают специалистам в работе, а ситуация в данной сфере постоянно отслеживается.
Сплоченное общество, члены которого чувствуют себя вовлеченными в общественную жизнь. Общество, в котором основные права и свободы всех людей обеспечены в равной мере. Например, в рамках этого приоритетного направления к цифровой регистратуре было присоединено 19 больниц, также в Рийгикогу были переданы основы правовой политики до 2030 года.
Наукоемкая экономика, в рамках которой государство поддерживает экономическую модель, основанную на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, а также инновации. В рамках первых ста дней работы правительство одобрило государственную программу по развитию искусственного интеллекта, расширило условия предоставления субсидий крупным инвесторам и, помимо прочего, утвердило программу э-резидентства 2.0.
Эффективное государственное управление — общение с государством является для людей и предприятий простым и удобным, свободным от излишней бюрократии и административной нагрузки. Правительство одобрило программу государственной реформы, чтобы уменьшить госаппарат и иметь возможность предоставлять более качественные услуги. Также было решено провести масштабную ревизию государственного бюджета, пересмотрев все статьи расходов и доходов государства и оценив их целесообразность.
Свободное и защищенное государство, в котором люди чувствуют себя безопасно — это также касается и видения Эстонии как части международного сообщества. В рамках первых ста дней правительство представило Рийгикогу новые основы криминальной политики до 2030 года. Также правительство одобрило изменения в законе о консульской службе, которые помогут повысить доступность консульских услуг.
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