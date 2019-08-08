ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры дают обзор первых ста дней правительства

Как сообщает коммуникационное бюро правительства, прошло сто дней с тех пор, как правительство Центриской партии, Консервативной народной партии Эстонии и Isamaa приступило к работе.

”Время, которое дается правительству на то, чтобы вжиться в новую роль и сработаться, было полно испытаний. Большая часть из них вылилась в разумные обсуждения и двигающие нас вперед решения. К сожалению, довольно громкими оказались и некоторые заявления, причинившие ущерб и нам, и Эстонии. Вместе с тем все эти проблемы показали, что настало время социальной политики. Целью каждого решения правительства должно быть равновесие в обществе”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Сегодня правительство подводит итоги сделанного, чтобы продолжить начатое. ”У нашего правительства есть видение и готовность к сотрудничеству, чтобы улучшить настоящее, будущее и репутацию Эстонии”, — заявил Ратас.

В течение первых ста дней было принято много прогрессивных решений и начаты плодотворные дискуссии. ”Например, мы решили запустить общегосударственную цифровую регистратуру, электрифицировать железную дорогу и увеличить количество электричек, серьезнее заняться предотвращением насилия со стороны близких и сделали еще многое другое. Мы также взялись за целый ряд вопросов, решение которых требует масштабных нововведений и предполагает крупные инвестиции. В их числе пенсии, оптимизация расходов государства и, например, климат”, — сказал премьер-министр.