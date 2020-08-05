05.08.2020, 11:18
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министр социальных дел и глава Департамента здоровья рассказывают о распространении коронавируса в Эстонии
За сутки в Эстонии прибавилось 22 положительных результата теста на коронаронавирус. На пресс-конференции, которая началась в 11 часов, министр социальных дел Танель Кийк и исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма рассказывают, какова ситуация с коронавирусом в Эстонии.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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