18.06.2020, 14:07

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Мерике Юрило и Танель Кийк объясняют, почему Юрило уходит с поста гендиректора Департамента здоровья


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Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает пост. Юрило и Кийк объясняют причины ее ухода на пресс-конференции, которая началась в 14 часов.

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