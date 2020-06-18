18.06.2020, 14:07
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Мерике Юрило и Танель Кийк объясняют, почему Юрило уходит с поста гендиректора Департамента здоровья
Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает пост. Юрило и Кийк объясняют причины ее ухода на пресс-конференции, которая началась в 14 часов.
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