ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Массовая вакцинация населения должна начаться в мае

Министр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп сегодня в 14:30 в общем здании министерств дают пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с COVID-19 в Эстонии.
Хярма: на прошлой неделе по отношению к предыдущей число случаев заболевания возросло на 21%. Наибольший рост — на Сааремаа, Хийумаа, Пылвамаа и Рапламаа. По состоянию на сегодня коэффициент заражаемости R равняется 1,1. Если события будут развиваться в том же темпе, то в начале марта число заболевших за сутпи превысит тысячу.
Главное место инфицирования — дом. В дом заразу приносят в основном с работы, из школы, от друзей или кружков по интересам. Часто источник остается неизвестным, доля таких случаев растет, что является по-прежнему главной проблемой медиков.
Это показывает, что в Эстонии имеет место эпидемическое распространение вируса, заразиться можно везде.
Мы должны сохранять критический настрой в отношении мероприятий. Если кое-что разрешено проводить, это не означает, что мероприятие нужно проводить. Если у людей есть планы семейных встреч, праздников, отмечания каких-то событий, то их следует перенести.
Приближаются школьные каникулы - всю связанную с детьми деятельность было бы правильным перенести на улицу.
Следует отложить и зарубежные служебные поездки.
На сегодняшний день в Эстонии выявлено 45 случаев заражения британским штаммом и один случай - южно-африканским. Последний случай был завозным. Британский уже получил внутреннее распространение в Эстонии.
На минувшей неделе 13,6% случаев, когда больному требовалась госпитализация, связаны с заражением в домах по уходу. Треть летальных случаев также связана с домами по уходу.
Урмас Суле: в реанимации находятся 35 человек, это соответствует показателю прошлых недель. Лично мое предположение, что уровня в 500 COVID-пациентов в больницах мы достигнем к концу недели.
В последнее время заболеваемость стала вновь расти в Пыхьяском регионе, это снова поднимает вопрос о способности больничной сети выдержать нагрузку.
Общий коечный фонд для COVID-больных по Эстонии составляет 760 койко-мест.
Мы пытаемся в этом смысле увеличить возможности Таллинна и Харьюмаа, так как ситуация здесь вызывает большую тревогу.
Танель Кийк: мы видим, что одновременно растет как число заразившихся, так и число нуждающихся в госпитализации.
Что касается ограничений, то дебаты об этом будут продолжены завтра на заседании правительства.
Сейчас нельзя оставить ситуацию без реакции. Понятно, что показатели следующих недель будут расти, вне зависимости от введения ограничений. В принципе, мы боремся сейчас за ситуацию, которая сложится в марте, за более легкую весну. В смысле госпитализации и число летальных случаев.
С вакциной AstraZeneca, признаю, произошла определенная заминка. Но мы преодолели эти трудности, списки составлены, логистика согласована.
В Эстонию пришло 16 800 доз AstraZeneca, они все или отправлена или забронированы, к концу недели на складе из двух поставок ни одной дозы не останется. На выходных ожидаем очередную поставку.
По-прежнему в силе план, чтобы к концу апреля прививки были сделаны всем представителям групп риска и работникам передовой линии, чтобы в мае можно было начать вакцинацию остального населения.
Ближайшие недели и месяцы - тот период, когда нам всем придется поднапрячься.
Фридеманн: вакцинация работников сферы образования началась. Списки в Больничную кассу передали свыше 500 школ. Со следующей неделе начнем заниматься списками воспитателей детских садов.
Райнар Аамисепп: дети предпочитают тест, который предполагает полоскание горла жидкостью. Так как полоскание должно длиться десяток секунд, то родителям стоит потренироваться с детьми дома. Тест в виде полоскания пока недоступен на границе.
Вырос интерес к поездкам за границу. Как правило, большинство стран требуют сертификат о прохождении теста на коронавирус. Выдаем такой сертификат. Однако сертификатами и торгуют, предлагают их из-под полы тем, кто не прошел тест. Это преступление.
Вопрос от Delfi: сейчас вакцинация работников школ организована так, что им звонят и они должны в течение двух часов прийти на место. Было бы лучше, если бы человек был зарегистрирован на определенный день и время.
Фридеманн: Важна скорость. На следующей неделе будут школьные каникулы, будет возможность организовать вакцинацию учителей лучше.
Вопрос: Тартуский лыжный марафон. Как быть с ним?
Хярма: все крупные мероприятия сопровождаются сейчас рисками. Несколько недель сотрудники Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья делают всё, чтобы помочь организаторам продумать все этапы, чтобы минимизировать риски.
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