ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Март Хельме, спасатели и полиция — о деятельности органов внутренней безопасности во время чрезвычайного положения

Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что если бы Департамент полиции и погранохраны (PPA) не закрыл за 12 часов границы, то неизвестно, сколько бы инфицированных коронавирусом людей еще попали бы в Эстонию.

"Если бы PPA также, в сущности, за пару часов не изолировал острова, то мы не знаем, насколько сумасшедшей была бы сейчас ситуация на материке", - подчеркнул Хельме.

Он также похвалили Спасательный департамент за то, что он взялся за региональное руководство во время кризиса, и Центр тревоги за создание инфономера 1247.

Гендиректор Центра тревоги Кятлин Алвела рассказала, что на звонки на номер 1247 им помогает отвечать 181 доброволец. Треть всех поступивших звонков была от русскоязычного населения.

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару отметил, что сейчас в департаменте заражены коронавирусом лишь единицы, и сейчас вообще болеет меньше людей, чем в это время в прошлом году. Спасательный департамент доставил семейным врачам и социальным учреждениям 1200 литров дезинфицирующего средства.

Гендиректор PPA Эльмар Вахер говорит, что департамент делает все возможное, чтобы грузовые перевозки продолжались и с закрытыми границами. Закрытие границ сократило их пересечение почти в 10 раз.

Что касается островов, то между ними во время режима ЧС передвигаются до 500 людей: разрешены грузоперевозки и передвижение медицинского персонала.

В хорошую погоду улицы по всей Эстонии патрулируют около 200 патрулей. 69 нарушителям правил уже были выписаны предписания, а штраф получили три человека. На карантине сейчас должны оставаться 5600 человек, и за все это время было сделано 12 000 контрольных звонков и 360 проверок на месте.

Вахер сообщил, что сейчас коронавирусом больны 8 сотрудников полиции.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!