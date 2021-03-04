ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Март будет очень тяжелым. Правительство рассказывает о новых решениях

В пресс-конференции принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр административного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрей Сутт и министр здоровья и труда Танель Кийк.

Кая Каллас начала пресс-конференцию с того, что Эстонии по сути находится в режиме чрезвычайной ситуации. Заболеваемость очень высокая, установлены жесткие ограничения. Более жесткие, чем прошлой весной. Мы все должны принимать во внимание, что у нас по сути режим ЧС. Как минимум март будет очень тяжелым.

”Мы должны продержаться этот месяц, пока цифры не начнут падать и нагрузка на систему здравоохранения снизится”, — сказала Каллас. Правительство после обеда утвердит пакет мер помощи пострадавшим секторам экономики.

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Раннее правительство уже ввело дополнительные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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