ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Март будет очень тяжелым. Правительство рассказывает о новых решениях(18)
Сегодня в полдень правительство дает традиционную пресс-конференцию, на которой рассказывает о ситуации в стране и своих последних решениях.
Сегодня в полдень правительство дает традиционную пресс-конференцию, на которой рассказывает о ситуации в стране и своих последних решениях.
В пресс-конференции принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр административного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрей Сутт и министр здоровья и труда Танель Кийк.
Кая Каллас начала пресс-конференцию с того, что Эстонии по сути находится в режиме чрезвычайной ситуации. Заболеваемость очень высокая, установлены жесткие ограничения. Более жесткие, чем прошлой весной. Мы все должны принимать во внимание, что у нас по сути режим ЧС. Как минимум март будет очень тяжелым.
”Мы должны продержаться этот месяц, пока цифры не начнут падать и нагрузка на систему здравоохранения снизится”, — сказала Каллас. Правительство после обеда утвердит пакет мер помощи пострадавшим секторам экономики.
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Раннее правительство уже ввело дополнительные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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