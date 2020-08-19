19.08.2020, 11:07
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Майлис Репс отвечает на вопросы, связанные с началом нового учебного года
Министр образования Майлис Репс отвечает на вопросы, связанные с началом нового учебного года. Смотрите прямую трансляцию!
Министр образования Майлис Репс отвечает на вопросы, связанные с началом нового учебного года. Смотрите прямую трансляцию!
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