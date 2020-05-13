ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Кылварт, Белобровцев, Бешкина и Кландорф о Дне Таллинна и выходе из ЧП rus.delfi.ee EST

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэры Бетина Бешкина, Калле Кландорф и Вадим Белобровцев рассказывают про празднование Дня Таллинна, выход из режима чрезвычайного положения, а также дают обзор работ по благоустройству города.