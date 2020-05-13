13.05.2020, 10:55

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Кылварт, Белобровцев, Бешкина и Кландорф о Дне Таллинна и выходе из ЧП

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на русском языке
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэры Бетина Бешкина, Калле Кландорф и Вадим Белобровцев рассказывают про празднование Дня Таллинна, выход из режима чрезвычайного положения, а также дают обзор работ по благоустройству города.

Будет дополнено!

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