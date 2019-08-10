ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Куда приведет Эстонию нынешнее правительство?

Сегодня в Пайде проходит Фестиваль мнений. Предлагаем вам прямую трансляцию дискуссии о нынешнем правительстве ЭР и будущем страны.
Сегодня в Пайде проходит Фестиваль мнений. Предлагаем вам прямую трансляцию дискуссии о нынешнем правительстве ЭР и будущем страны.
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