10.08.2019, 12:10

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Куда приведет Эстонию нынешнее правительство?

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня в Пайде проходит Фестиваль мнений. Предлагаем вам прямую трансляцию дискуссии о нынешнем правительстве ЭР и будущем страны.

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