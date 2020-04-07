ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Кризисный брифинг о тестировании, изменениях в образовании и роли сферы обороны в антикризисном управлении

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Представители Департамента здоровья, Министерства образования и науки и Министерства обороны расскажут о текущей ситуации с коронавирусом, тестировании, вызванных кризисом изменениях в образовании и роли сферы обороны в антикризисном управлении.