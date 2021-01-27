ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Коронавирус в Эстонии: ситуация стабилизировалась. Но цифры слишком высокие

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма отметила, что ситуация не отличается от той, что была на прошой неделе. "Мы стабилизировали ситуацию. Местами видим в какие-то дни знаки спада, но по-прежнему мы находимся по цифрам на слишком высоком уровне", - сказала Хярма. Вирус распространяется по всей Эстонии, констатировала она.
Большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста.
Почти половина из заболевших детей заразились в семейном кругу, четверть - в школе. Заметная часть пожилых людей подхватили заразу в попечительских учреждениях, у четверти больных место заражения осталось неизвестным.
Доля завозных случаев - очень незначительна и удерживается на уровне двух процентов от всех случаев заражения. В основном инфицирование происходит на работе или дома. К сожалению, стабилизации статистике смертности нет.
Министр Танель Кийк отметил, что если жители страны позабудут о правильном поведении и ограничительные меры будут резко смягчены, то кривая заболеваемости коронавирусом вновь пойдет вверх. По мнению Кийка, ограничения можно было бы смягчать шаг за шагом, унифицировать по всей стране. "Где-то в регионах будут специальные меры", - добавил он.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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