ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Коронавирус в Эстонии: ситуация стабилизировалась. Но цифры слишком высокие

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма отметила, что ситуация не отличается от той, что была на прошой неделе. "Мы стабилизировали ситуацию. Местами видим в какие-то дни знаки спада, но по-прежнему мы находимся по цифрам на слишком высоком уровне", - сказала Хярма. Вирус распространяется по всей Эстонии, констатировала она.

Большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста.

Почти половина из заболевших детей заразились в семейном кругу, четверть - в школе. Заметная часть пожилых людей подхватили заразу в попечительских учреждениях, у четверти больных место заражения осталось неизвестным.

Доля завозных случаев - очень незначительна и удерживается на уровне двух процентов от всех случаев заражения. В основном инфицирование происходит на работе или дома. К сожалению, стабилизации статистике смертности нет.

Министр Танель Кийк отметил, что если жители страны позабудут о правильном поведении и ограничительные меры будут резко смягчены, то кривая заболеваемости коронавирусом вновь пойдет вверх. По мнению Кийка, ограничения можно было бы смягчать шаг за шагом, унифицировать по всей стране. "Где-то в регионах будут специальные меры", - добавил он.

Новость дополняется!

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!